Нидерландская компания может удаленно отключить станки на Тайване

Один из крупнейших в мире производителей литографического оборудования, фирма из Нидерландов ASML, в состоянии удаленно отключить станки на заводе тайваньской полупроводниковой компании TSMC в случае начала боевых действий на острове. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

По имеющейся у агентства информации, чиновники США в неофициальном порядке выразили компании ASML обеспокоенность угрозой захвата технологических производств на Тайване. В ответ руководители ASML заверили Вашингтон, что имеют возможность удаленно отключить оборудование на фабриках TSMC. В частности, имелись в виду литографические станки для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые Тайвань приобретает у Нидерландов для производства микросхем.

До этого в Китае пригрозили сокрушительным ударом Тайваню.

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