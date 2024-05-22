Нидерландская компания может удаленно отключить станки на Тайване
Один из крупнейших в мире производителей литографического оборудования, фирма из Нидерландов ASML, в состоянии удаленно отключить станки на заводе тайваньской полупроводниковой компании TSMC в случае начала боевых действий на острове. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.
По имеющейся у агентства информации, чиновники США в неофициальном порядке выразили компании ASML обеспокоенность угрозой захвата технологических производств на Тайване. В ответ руководители ASML заверили Вашингтон, что имеют возможность удаленно отключить оборудование на фабриках TSMC. В частности, имелись в виду литографические станки для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые Тайвань приобретает у Нидерландов для производства микросхем.
До этого в Китае пригрозили сокрушительным ударом Тайваню.
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