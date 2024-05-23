Лидер Ирана заверил Пакистан в продолжении двустороннего сотрудничества

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о продолжении курса на укрепление дружественных отношений с Пакистаном после гибели при крушении вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для Исламской Республики Иран отношения с Пакистаном очень важны, и мы рассматриваем эту страну как брата. Хотя в последние годы в наших отношениях наблюдались взлеты и падения, мы считаем, что существует возможность возрождения [двусторонних] связей", - приводит газета The Express Tribune слова Хаменеи в беседе в Тегеране с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом, принявшим участие в церемонии прощания с Раиси.

Руководитель Ирана подчеркнул, что исполняющий обязанности главы республики Мохаммад Мохбер продолжит курс по развитию связей с Пакистаном и выполнению ирано-пакистанских договоренностей, достигнутых во время состоявшегося в апреле официального визита Раиси в Исламабад. "Дружеские отношения между братскими странами не всегда легки, препятствия необходимо преодолевать, а за прогрессом сотрудничества следует следить серьезно и на практике", - подчеркнул Хаменеи.

Шариф заявил на встрече о непоколебимой солидарности Пакистана с иранским народом в связи с гибелью Раиси и приверженности дальнейшему укреплению дружбы и братства с Ираном. Глава пакистанского правительства пригласил Хаменеи посетить с визитом Исламабад.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!