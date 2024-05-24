Истребители ВВС ФРГ подняли в небо из-за российского самолета

Истребители ВВС ФРГ Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты в небо над Балтикой из-за российского Ан-26, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии", - говорится в сообщении ВВС ФРГ, опубликованном в соцсети X. При этом утверждается, что российский Ан-26 якобы "был замечен без сигнала транспондера".

С 1 марта ВВС Бундесвера оказывают поддержку трем балтийским странам - Латвии, Литве и Эстонии - в миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства на восточном фланге НАТО. С момента вступления стран Балтии в Североатлантический альянс 20 лет назад государства НАТО регулярно перебрасывают самолеты в регион. Первоначально патрулирование проводилось истребителями Phantom F-4F с литовского аэродрома Шяуляй. С 2014 по 2023 год военный аэродром Эмари в Эстонии был базой немецких истребителей Eurofighter. В связи с ремонтными работами на авиабазе Эмари в 2024 году ВВС используют аэродром Лиелварде в Латвии.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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