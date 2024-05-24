Нетаньяху выступит с речью в американском Конгрессе США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Скоро мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса. Это будет своевременная и, как мне кажется, очень сильная демонстрация поддержки израильского правительства в самое трудное для него время", - сказал Джонсон, выступая в Вашингтоне.

Конкретная дата ожидаемого выступления израильского премьера в конгрессе не раскрывается.

В свою очередь, The Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что в последние недели Нетаньяху общался с лидерами республиканцев в Конгрессе США о возможном выступлении на совместной сессии. Кроме того, отмечается, что премьер-министр Израиля рассматривает это как возможность представить интересы еврейского государства на мировой арене.

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