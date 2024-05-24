Турция ожидает от Израиля скорейшего выполнения решения МУС по Газе

Турция ожидает от Израиля скорейшего выполнения решения Международного суда ООН, согласно которому он должен прекратить военную операцию в секторе Газа, а Совбез ООН внести свой вклад в этот процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

"Мы приветствуем решение МУС, предписывающее Израилю прекратить атаки на Рафах в Газе и немедленно открыть пограничный переход Рафах для доставки гуманитарной помощи. Ни одна страна в мире не стоит выше закона. Мы ожидаем от Израиля скорейшего выполнения всех решений, принятых судом. Призываем Совет Безопасности ООН внести свой вклад в этот процесс", - отмечается в документе.

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