Пентагон заключил контракт на поставку авиабомб

Пентагон (Министерство обороны США) заказал у предприятия Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM на сумму более семи миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом рассказали в самом ведомстве.

Отмечается, что с помощью одного комплекта можно перепланировать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, которую устанавливают цель с расстояния в десятки километров.

Заказ предполагает поставки JDAM c лазерной системой наведения. Кроме того, контракт стоимостью 7 479 640 772 доллара не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции.

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