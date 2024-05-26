Пентагон заключил контракт на поставку авиабомб
Пентагон (Министерство обороны США) заказал у предприятия Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM на сумму более семи миллиардов долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом рассказали в самом ведомстве.
Отмечается, что с помощью одного комплекта можно перепланировать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, которую устанавливают цель с расстояния в десятки километров.
Заказ предполагает поставки JDAM c лазерной системой наведения. Кроме того, контракт стоимостью 7 479 640 772 доллара не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции.
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