Рождаемость в этой стране достигла рекордно низкого уровня

Уровень рождаемости в Японии упал до рекордно низкой отметки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на подсчеты экономиста крупнейшей в стране страховой компании Дай-ити Такуя Хосино.

По данным эксперта, показатель рождаемости в Японии по итогам 2023 года должен достичь рекордно низкого уровня в 1,2.

В 2023 году в Японии родилось около 731 тыс. детей, считает специалист. При этом, Национальный институт исследований народонаселения прогнозировал рождение 739 тыс. детей и общий коэффициент рождаемости в 1,23.

Падение рождаемости в Японии продолжается восьмой год подряд. Снижение числа детей в семьях, в том числе связано с сокращением числа заключенных браков во время пандемии COVID-19. По данным портала, этот показатель в 2020 году упал на 12% по сравнению с предыдущим годом. Падению рождаемости также способствовала экономическая неопределенность.

Весной 2023 года японский Минздрав сообщил, что в 2022 году в стране родилось наименьшее число детей. Количество новорожденных сократилось до 799 728, что на 5,1% меньше показателей 2021 года. Число рожденных в 2022 году детей является самым низким с начала ведения учета в 1899 году. При этом в 2022 году число смертей в Японии выросло на 8,9% - до 1,58 млн человек.

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