https://news.day.az/world/1663139.html Армения утонула - ФОТО - ВИДЕО
Армения утонула - ФОТО - ВИДЕО
Обширные территории Армении затопило.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате обильных дождей в Лорийской и Тавушской областях, в Ереване, а также из-за разлива рек Дебед, Агстев и Ташир возникла чрезвычайная ситуация.
В результате разлива рек часть дорог пришла в непригодное состояние.
СМИ отмечают, что жители жалуются на отсутствие телефонной связи, а отдельные села оказались и вовсе отрезанными от внешнего мира.
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