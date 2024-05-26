Армения утонула

Обширные территории Армении затопило.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате обильных дождей в Лорийской и Тавушской областях, в Ереване, а также из-за разлива рек Дебед, Агстев и Ташир возникла чрезвычайная ситуация.

В результате разлива рек часть дорог пришла в непригодное состояние.

СМИ отмечают, что жители жалуются на отсутствие телефонной связи, а отдельные села оказались и вовсе отрезанными от внешнего мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!