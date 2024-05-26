Армяне пришли протестовать к пустой резиденции Пашиняна

Протестующие в Ереване направились к правительственной даче. Самое смешное - Пашиняна там нет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В эти минуты у резиденции премьера сконцентрированы усиленные наряды полиции, которых становится все больше.

Замглавы аппарата правительства Тарон Чахоян отметил, что премьер-министр находится в зоне наводнения на севере страны.

Между тем улица Пароняна, ведущая к резиденции Пашиняна и других высокопоставленных чиновников, уже полна протестующими.

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