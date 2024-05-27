Франция отменит чрезвычайное положение в Новой Каледонии

Режим чрезвычайного положения, введенный из-за масштабной волны беспорядков на территории французской заморской территории в Новой Каледонии, будет отменен вечером 27 мая в 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившись с заявлением Елисейского дворца.

"Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, где прошли многодневные беспорядки, будет отменено в понедельник в 20:00, в 5:00 по местному времени", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Новую Каледонию прибудут 480 жандармов для поддержания порядка, тем самым доведя общую численность французских сил безопасности на территории до 3500 человек.

Ранее прокуратура Франции начала расследование против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане. Отметим, что беспорядке на острове привели к значительным разрушениям.

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