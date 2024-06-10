В Германии набрала популярность антивоенная партия

В Германии на фоне всплеска насилия в стране набрала популярность партия "Союз Сары Вагенкнехт", занимающая антивоенную позицию. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

"В преддверии воскресного голосования в Европарламент опросы показывают, что "Союз Сары Вагенкнехт", или BSW, набирает около 7 процентов, что делает его пятой по величине партией. Тем не менее [лидер BSW Сара] Вагенкнехт может оказать огромное влияние на выборы", - утверждается в публикации.

По данным агентства, появление "Союза Сары Вагенкнехт" в качестве политической силы "дает представление о долгосрочных проблемах, с которыми столкнется испытывающий трудности канцлер Германии Олаф Шольц".

В материале также описывается предвыборный митинг BSW, который состоялся 27 мая в городе Саарбрюккен. Призывы Вагенкнехт к скорейшему миру на Украине, по данным публикации, находят отклик у ее сторонников. Агентство приводит слова участницы митинга Ивонн Бубакари, заявившей, что ее 14-летний сын "уже беспокоится, что однажды его призовут в армию, чтобы воевать против России".

Агентство связывает растущую популярность Вагенкнехт с всплеском насилия в стране. В конце мая 25-летний уроженец Афганистана напал с ножом на участников антиисламистского митинга в Мангейме - эта атака стала не единственной.

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