Маску хотят выплатить $56 млрд компенсации

Председатель совета директоров производителя электромобилей Tesla Робин Денхолм призвала акционеров выплатить компенсационный пакет в размере $56 млрд основателю компании Илону Маску, чтобы избежать его ухода.

Об этом говорится в письме Денхолм, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году мы пришли к одному выводу и получаем его подтверждение сегодня - чего у Илона точно нет, так это неограниченного запаса времени", - отмечается в письме. Денхолм указала, что назначенная Маску выплата преследует одну цель - увеличить его вовлеченность в дела компании. По ее словам, энергия и время миллиардера направлены на другие проекты, в то время как Tesla нужно его внимание.

В 2018 году совет директоров Tesla предложил Маску приобрести до 304 млн акций по фиксированной цене ниже рынка - $23,34, чтобы мотивировать его на увеличение стоимости компании до $650 млрд в течение 10 лет. По условиям, гендиректор и основатель Tesla не получает зарплату, из-за чего покупка акций осталась для него единственным возможным источником заработка от деятельности компании.

Tesla планирует провести повторное голосование среди акционеров 13 июня для обсуждения компенсационного пакета. В случае положительного решения это будет самая большая в истории премия, выплаченная руководителю компании.

Маск возглавляет Tesla с 2008 года. Под его руководством компания стала лидером на рынке электромобилей. Сегодня стоимость ее акций превышает $175, а рыночная капитализация составляет более $560 млрд. В последние годы автопроизводитель столкнулся с рядом проблем, в том числе снижением доходности, судебными исками и критикой качества выпускаемых электрокаров. В 2022 году Маск продал значительную долю в Tesla с целью покупки соцсети Twitter (ныне X) за $44 млрд. Параллельно он руководит компаниями SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X и X.AI.

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