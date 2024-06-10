Фон дер Ляйен выразила уверенность в своем назначении на новый срок на пост главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен заявила, что убеждена в своем назначении на должность главы Еврокомиссии (ЕК) на новый срок по итогам победы ее Европейской народной партии на выборах в Европарламент (ЕП).

"Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы", - сказала она на пресс-конференции в брюссельской резиденции ЕП.