https://news.day.az/world/1666923.html Фон дер Ляйен выразила уверенность в своем назначении на новый срок на пост главы ЕК
Фон дер Ляйен выразила уверенность в своем назначении на новый срок на пост главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен заявила, что убеждена в своем назначении на должность главы Еврокомиссии (ЕК) на новый срок по итогам победы ее Европейской народной партии на выборах в Европарламент (ЕП).
"Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы", - сказала она на пресс-конференции в брюссельской резиденции ЕП.
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