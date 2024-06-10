Супруги Менендес стали ближе к тюремному сроку

Ключевой свидетель по делу о коррупции проармянского сенатора Боба Менендеса в пятницу показал, что он подкупил демократа из Нью-Джерси и подарил его жене армянке Надин Менендес новый кабриолет Mercedes-Benz, чтобы "получить власть и влияние" для прекращения уголовных расследований.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, Хосе Урибе, предприниматель из Нью-Джерси, отметил, что супруга Менендеса являлась одним из ключевых промежуточных звеньев коррупционной цепи.

Урибе отметил, что в ходе своей деятельности столкнулся с серьезными юридическими проблемами. Один из местных бизнесменов сказал ему, что у него есть "способ избавиться от этих проблем" за 200 000-250 000 долларов, и упомянул семью Менендесов.

На протяжении судебного процесса над сенатором, который идет уже четвертую неделю, прокуратура использовала текстовые сообщения, электронную почту, голосовую почту и финансовые отчеты, чтобы рассмотреть участие сенатора и его жены в сложной коррупционной схеме. Следователи установили, что супруги Менендес пытались повлиять на несколько уголовных расследований.

Важным фактом следствия является то, что после того, как Надин Менендес попала в автокатастрофу, в результате которой погиб пешеход в декабре 2018 года, она жаловалась на отсутствие у нее машины, согласно текстовым сообщениям, представленным прокуратурой в качестве доказательства. Отметим, что Надин Менендес не было предъявлено обвинение в смертельном исходе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!