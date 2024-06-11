В G7 до сих пор нет консенсуса по плану выделения Киеву помощи

Администрация президента США Джо Байдена стремится подготовить соглашение о выделении Украине $50 млрд с использованием прибыли от замороженных российских активов к саммиту Группы семи (G7), однако условия предоставления помощи все еще не согласованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу CNN сообщил источник в Белом доме.

Саммит G7 пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия. По информации телеканала, американские чиновники пытаются согласовать "самые щекотливые финансовые детали" плана ко встрече лидеров, но страны объединения все еще не пришли к единому мнению по условиям предоставления помощи Киеву. По словам источников, чиновники до сих пор обсуждают "точную форму предоставления помощи, а также гарантии возврата этих средств".

По утверждению собеседников CNN, тяжелое положение Украины напрямую влияет на необходимость выделения средств Киеву. Американские чиновники отмечают, что хотя детали плана еще не утверждены, все страны G7 согласны с "отчаянной потребностью" Украины в получении помощи и со "срочностью ситуации". Они также считают, что единство Группы семи по этому вопросу послало бы Москве сигнал, что "Россия не сможет просто переждать период последовательной поддержки Украины со стороны США и союзников".

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