В Иране прокомментировали отставки в военном кабинете Нетаньяху

Отставки министров узкого военного кабинета Израиля свидетельствуют о провале военной операции еврейского государства в секторе Газа. Такое мнение изложил на пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отставки [министров израильского] военного кабинета и сотрудников служб безопасности свидетельствуют о внутреннем коллапсе и неспособности [Израиля] достичь каких-либо целей операции в секторе Газа, длящейся уже восемь месяцев", - приводит его слова агентство Tasnim. Отставки министров, добавил Канани, говорят о "стратегическом поражении" Израиля в палестинском анклаве.

Дипломат напомнил о позиции иранского правительства относительно роли США в израильской операции в Газе, подчеркнув, что еврейское государство проводит ее "при полной военной, политической и информационной поддержке" Вашингтона.

9 июня министры узкого военного кабинета Израиля Бени Ганц и Гади Айзенкот подали в отставку. Этот кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху непосредственно руководит операцией в секторе Газа. Ганц также объявил о выходе своей центристской партии "Государственный лагерь" из правительства национального единства и предложил Нетаньяху договориться о дате досрочных выборов в стране.

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