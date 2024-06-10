Кабмин ФРГ не рассматривает возможность досрочных выборов в Бундестаг

Власти ФРГ не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Бундестаг в качестве реакции на катастрофические результаты, которые показали на прошедших 9 июня выборах в Европарламент партии правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никогда, ни на секунду не возникало идеи о том, что можно приступить к проведению досрочных выборов в Германии, или о чем-то подобном. Очередные выборы намечены на осень следующего года", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске Национального собрания, он указал на то, что политические системы двух стран сильно различаются.

В Германии по итогам выборов в Европарламент коалиционные партии понесли серьезные потери, все вместе они получили чуть менее трети голосов. При этом правопопулистская "Альтернатива для Германии" опередила СДПГ канцлера Олафа Шольца, показав для себя лучший результат в истории на федеральном уровне. Тем самым впервые в истории ФРГ крайне правая партия заняла второе место на общенациональных выборах.

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