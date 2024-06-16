Илон Маск будет размещать спутники ближе к Земле

Компания SpaceX Илона Маска планирует снизить задержку сигнала в своей спутниковой сети Starlink путем размещения спутников на орбите всего на 200 километров ниже текущей орбиты. Об этом сообщает портал PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании ожидают, что перенос орбиты с 550 км на 350 км от поверхности Земли позволит сократить время передачи сигнала до 5-6 миллисекунд, что значительно улучшит пользовательский опыт в таких сферах, как онлайн-игры и видеоконференции.

Однако Федеральная комиссия по связи США (FCC) выразила озабоченность относительно безопасности Международной космической станции и возможного воздействия на астрономические наблюдения из-за такого расположения спутников SpaceX. В связи с этим FCC запросила у компании Маска дополнительную информацию и планы по минимизации потенциальных рисков.

SpaceX уже подала заявку в Международный союз электросвязи на эксплуатацию 29 888 новых спутников, из которых 19 440 будут расположены на предложенной низкоорбитальной высоте.

Для реализации этого проекта SpaceX необходимо получить одобрение от FCC. Срок предоставления необходимой информации и планов установлен до 8 июля.

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