В Армении возбуждено уголовное дело в отношении 12 человек, участвовавших в протестах
После столкновений в Ереване возбуждены уголовные производства в отношении 12 лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в СК страны.
Сообщается, что в ходе столкновений у здания парламента, группа участников акции протеста попыталась прорвать полицейский кордон, бросая при этом в сотрудников различные предметы (прутья, камни, бутылки, файеры) и оскорбляя их.
В ходе следственных действий были идентифицированы 12 участников подобных действий. Один из них обвиняется в участии в массовых беспорядках, а 11 человек - в хулиганстве в составе группы.
8 из 12 человек были отправлены под арест, 2 - под домашний арест, еще один отпущен под подписку о невыезде. Еще одного человека полиция сейчас разыскивает.
СК сообщило, что процесс идентификации участников беспорядков продолжается.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре