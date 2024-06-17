В Армении возбуждено уголовное дело в отношении 12 человек, участвовавших в протестах

После столкновений в Ереване возбуждены уголовные производства в отношении 12 лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в СК страны.

Сообщается, что в ходе столкновений у здания парламента, группа участников акции протеста попыталась прорвать полицейский кордон, бросая при этом в сотрудников различные предметы (прутья, камни, бутылки, файеры) и оскорбляя их.

В ходе следственных действий были идентифицированы 12 участников подобных действий. Один из них обвиняется в участии в массовых беспорядках, а 11 человек - в хулиганстве в составе группы.

8 из 12 человек были отправлены под арест, 2 - под домашний арест, еще один отпущен под подписку о невыезде. Еще одного человека полиция сейчас разыскивает.

СК сообщило, что процесс идентификации участников беспорядков продолжается.

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