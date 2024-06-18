Франция сократит военное присутствие в Африке

Франция сократит военное присутствие в Западной и Центральной Африке до 600 человек

"Париж оставит около сотни человек в Габоне (сейчас их 350), сотни в Сенегале (вместо 350) и сотни в Кот д'Ивуаре (сейчас 600). Примерно 300 человек вместо 1000 останутся в Чаде", - сообщает AFP, передает Day.Az.

Одной из причин планируемого сокращения стало объявление во Франции досрочных выборов в парламент "с неопределенным исходом для президентского лагеря". Предполагается, что контингент сократят в общей сложности до 600 солдат, но есть вероятность, что в будущем его численность будет вновь увеличена "в соответствии с потребностями партнеров".

Еще два года назад помимо 1600 военных в Западной Африке и Габоне Франция располагала порядка 5000 солдат в Сахеле. Контингент в Кот-д'Ивуаре, ранее считавшемся одним их главных союзников Франции в Западной Африке, уже сокращен с 900 до 600 человек, вывод военных начался и из Сенегала.

При этом Франция по-прежнему намерена сохранить военную базу в Джибути, где находятся 1500 военных. "Франция хочет сохранить стратегическую точку опоры в этой маленькой стране, расположенной напротив Йемена, на выходе из Красного моря, в Баб-эль-Мандебском проливе, где проходит большая часть мировой торговли между Азией и Западом", - отмечает агентство.

Отмечается, что этим летом в ВС Франции появится командование, отвечающее за Африку, а генерал, который его возглавит, уже выбран.

В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны.