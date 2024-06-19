В Японии утвердили ужесточение правил сбора политических пожертвований

Верхняя палата парламента Японии большинством голосов приняла поправки к действующему законодательству, регулирующему систему политических пожертвований, которые стали причиной громкого скандала вокруг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Голосование транслировалось на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пакет поправок, выдвинутый правящей коалицией, предусматривает, в частности, ужесточение мониторинга за финансовой отчетностью партий в вопросах получаемых ими политических пожертвований. Оппозиционные партии сочли предложенные ЛДП поправки недостаточными и выступили за более продолжительную дискуссию и более серьезное ужесточение законодательства.

Вместе с тем содержание поправок вызвало недовольство и в самой правящей ЛДП. Зампред партии, экс-премьер Таро Асо, имеющий большое влияние среди депутатов, выразил недовольство чрезмерным, по его мнению, снижением порога политических пожертвований, не требующих раскрытия информации.

Правящая в Японии ЛДП в начале апреля утвердила дисциплинарные меры в отношении 39 депутатов в связи с масштабным скандалом, связанным с нарушением отчетности при сборе политических пожертвований. Ситуация сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между ней и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности. Скандал затронул в первую очередь фракцию, которую при жизни возглавлял экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

В итоге бывшему министру образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Рю Сионое, который также руководил крупнейшей внутрипартийной группой (фракцией) в ЛДП, предложили добровольно покинуть партию. Аналогичное наказание решили применить и к бывшему руководителю фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко.

Кроме того, ЛДП решила приостановить на год партийное членство экс-министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры и бывшего руководителя Политического совета партии Хакубуна Симомуры. В отношении остальных будет применяться ряд других мер, включая лишение партийных постов, отказ от поддержки на выборах и т. д. Из-за скандала своих постов лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП.

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