В Греции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров

В ряде центральных и южных районов Греции в пятницу повысили уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство EFE.

В рамках мер предосторожности закрыты национальные парки и лесопарки, по ним также запрещено движение транспорта.

В Греции установилась жаркая погода. Ожидается, что в течение пятницы столбик термометра в большинстве районов страны поднимется до 40 градусов по Цельсию.

Согласно данным местных метеорологических служб, ситуация может ухудшиться из-за прогнозируемого сильного ветра, который создаст дополнительный риск распространения пожаров.

За последние несколько дней пожарная служба Греции зафиксировала более 60 очагов возгорания, 57 из которых на данный момент ликвидированы.

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