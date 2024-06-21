ЕС обсудит возможные санкции против Грузии за закон об иноагентах

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник, 24 июня, обсудят возможные ограничения против Грузии в связи с принятием закона об иноагентах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Euractiv ознакомившись с проектом документа, попавшим в его распоряжение.

В нем указывается, что в качестве немедленных ответных мер ЕС может приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, а также заморозить обсуждения, переговоры и подписание двусторонних соглашений.

Кроме того, страны Евросоюза рассматривают возможность введения ограничений в отношении представителей руководства страны, приостановки финансирования проектов, "приносящих пользу грузинским властям", обсуждения любой финансовой помощи ЕС, "в том числе на развитие гражданского общества и независимых СМИ".

Как пишет Euractiv, ЕС рассчитывает отказаться от подобных ограничений в случае их введения, как только закон об иноагентах будет отменен, а "обеспокоенность ЕС по поводу отступления от демократических норм будет учтена" властями Грузии. В том же случае, если закон отменен не будет, а руководство предпримет шаги в сторону "дальнейшего ухудшения ситуации", Евросоюз может также ввести визовые ограничения против грузинских чиновников и дипломатов.

"В случае ухудшения ситуации могут быть рассмотрены шаги, касающиеся визового режима и процесса вступления [Грузии в ЕС]", - говорится в документе. "Но поскольку негативное воздействие [таких мер] в основном скажется на широких слоях населения, их следует принимать только в крайнем случае", - отмечается в нем. Как пишет Euractiv, Евросоюз лишь раз приостанавливал безвизовый режим - в 2022 году с Вануату.

По словам собеседников портала, среди стран сообщества "есть согласие по поводу того, что ЕС должен отреагировать" на принятие закона об иноагентах, и "теперь надо просто найти подходящий баланс". В то же время пока неясно, будут ли приняты обсуждаемые меры, отмечает портал.

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