https://news.day.az/world/1673760.html Армянский спикер отказался участвовать в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ
Армянский спикер отказался участвовать в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в МПА СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил помощник спикера Мовсес Арутюнян.
Заседание пройдет в Санкт-Петербурге 12 июля.
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