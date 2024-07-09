Армянский спикер отказался участвовать в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в МПА СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил помощник спикера Мовсес Арутюнян.

Заседание пройдет в Санкт-Петербурге 12 июля.

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