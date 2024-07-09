Путин наградил Нарендру Моди высшим государственным орденом России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди награжден высшим государственным орденом Российской Федерации - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Как передает Day.Az, церемония награждения прошла в Большом Кремлевском дворце. Путин вручил Моди высший орден.
С 1998 года ордена Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены 25 человек.
Из руководителей зарубежных стран высшим государственным орденом России - орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждены Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Китая Си Цзиньпин.
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