Германия приостановила партнерство с Грузией в сфере обороны

Германия хочет, чтобы Грузия присоединилась к Европейскому Союзу (ЕС), но для этого Грузия должна соответствовать стандартам.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.

Он отметил, что процесс присоединения был остановлен именно из-за курса правительства Грузии. Посол добавил, что Германия не приняла на себя новые финансовые обязательства перед Грузией, а немецкая армия прекратила участие в партнерстве с Грузией.

Он отметил, что Берлин рассматривает и другие шаги в отношении Грузии.

Питер Фишер заявил, что Германия была наряду с Соединенными Штатами лучшим оборонным партнером Грузии.

"Мы следим за ситуацией и примем соответствующее решение", - сказал Фишер.

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