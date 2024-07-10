https://news.day.az/world/1674029.html Приостановлено движение судов в Босфорском проливе
Приостановлено движение судов в Босфорском проливе
Временно приостановлено движение судов в обоих направлениях в Босфорском проливе.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Было отмечено, что причиной остановки движения стала техническая неисправность одного из судов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре