Приостановлено движение судов в Босфорском проливе

Временно приостановлено движение судов в обоих направлениях в Босфорском проливе.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Было отмечено, что причиной остановки движения стала техническая неисправность одного из судов.

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