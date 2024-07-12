В сеть утекли данные о разрабатываемой Японией ракете большой дальности

Данные, включая фотоснимки, о новой ракете большой дальности, которую разрабатывает Министерство обороны Японии, утекли в сеть.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Sankei.

По данным издания, информация о характеристиках ракеты и несколько снимков были выложены для небольшой группы пользователей платформы Discord. Подчеркивается, что с большой долей вероятности эти данные относятся к новой ракете большой дальности, разрабатываемой Минобороны Японии, которая представляет собой усовершенствованную версию ракеты "Тип-12", стоящей на вооружении у японских ВС. Предполагается, что сообщения оставлял военнослужащий воздушных Сил самообороны страны, имевший доступ к соответствующей информации. Также сообщается, что в течение 2023 года он выкладывал в группе в Discord и другую информацию, которая может носить статус секретной - к настоящему моменту все эти сообщения уже были удалены.

В настоящее время Министерство обороны Японии и правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

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