Эрдоган рассказал об обещании Байдена решить вопрос с поставками Турции F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с американским лидером Джо Байденом вопрос с поставками Турции F-16, и тот обещал в течение трех-четырех недель его решить.

"Я говорил с господином Байденом, обсуждали непосредственно этот вопрос и вчера, и сегодня. Он сказал, что, если процесс будет идти, как заявлено, он решит вопрос в течение трех-четырех недель. Что касается вопроса о комплектующих [для F-16], это мы тоже обсуждали лично", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию вела администрация турецкого лидера в соцсетях.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция якобы может уменьшить объемы контракта по истребителям F-16, а также хотела бы добиться решений о производстве комплектующих для них на отечественных мощностях.

В начале июня турецкие власти подписали и направили американской стороне письмо о принятии предложения (Letter of Acceptance, LOA) относительно закупки новых истребителей F-16 "блок-70/72" (Block-70/72) и комплектов модернизации уже имеющихся у нее аналогичных самолетов до наиболее современного стандарта за $23 млрд.

Всего Турция планирует закупить 40 истребителей F-16 "блок-70/72" в одноместном (F-16C) и двухместном (F-16D) вариантах, а также 79 комплектов оборудования, необходимого для модернизации и продления срока службы турецких самолетов F-16C/D "блок-40/50+". Сюда же входят запасные части, необходимое сервисное оборудование, программы обучения и технической поддержки и полный комплект вооружений классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

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