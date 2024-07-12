Макрон все-таки пошел по пути Брежнева

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что президент Франции Эмманюль Макрон имитирует Леонида Брежнева.

Day.Az представляет публикацию:

Видимо, Эмманюэль Макрон подражает не только Наполеону, но и Леониду Брежневу.Власти Франции выселили несколько тысяч бездомных иммигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр.

Как пишут The Guardian и NY Times, несчастных не просто вывезли за пределы столицы - их еще и банально обманули. Выселяемым обещали предоставить временное жилье до конца Игр. Они и поверили - но абсолютно зря.

Бедняг просто вывезли в соседние города и бросили на незнакомых улицах. Возмущавшимся и вовсе угрожали тюрьмой или депортацией.

Власти Франции при этом отрицают, что выселяют людей, чтобы они не попадались на глаза иностранным гостям и прессе во время Олимпиады.

"Администрация Макрона утверждает, что программа переселения - якобы добровольная, и вообще это поможет решить проблему с нехваткой жилья в Париже", - пишут журналисты.

Ну, то есть вы поняли, да? В Париже не хватает жилья? Нет, не будем строить дома. Выселяем лишних, и вопрос решен!

Автор карикатуры - HSF

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