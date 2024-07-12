Мужчина с мачете напал на прохожих в Швейцарии

В Швейцарии в городе Санкт-Галлен мужчина с мачете напал на прохожих. Об этом сообщила газета Aargauer Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации полиции, предполагаемый преступник - 34-летний местный житель с психиатрическими проблемами. Сначала он напал на 29-летнюю беременную женщину на лестничной клетке многоквартирного дома. Она собиралась навестить своего 66-летнего отца, который живет в этом же доме. Неадекват успел ранить и пожилого мужчину, когда тот спешил помочь своей дочери.

О нападении узнали соседи пострадавших и выбежали, чтобы поймать злоумышленника. Однако мужчина успел ранить мачете еще 31-летнюю женщину с трехмесячным младенцем.

Всех пострадавших прооперировали врачи. Их жизням ничего не угрожает.

Самого нападавшего разыскивают. Его квартиру обыскали и нашли пролитую горючую жидкость и газ. Весь дом эвакуировали. Из-за риска взрыва на место вызвали пожарную команду.

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