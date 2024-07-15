В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как мэр Парижа Анн Идальго снова поплавает в обоср*нной Сене.

Day.Az представляет публикацию:

Французские власти продолжают свой наивный флешмоб - ныряние в Сену, чтобы доказать, что вода в реке достаточно чиста для поведения Олимпиады.

После министра спорта в Сене собирается снова искупаться Анн Идальго, префект столичного региона и глава оргкомитета Игр.

Если помните, в середине июня обычные французы запустили свой флешмоб под многозначительным названием "Я ср*л в Сену".

Суть акции была проста: всех парижан приглашали справить большую нужду в главную реку Парижа. И приурочен этот чудесный флешмоб был к демонстративному заплыву Макрона и как раз мэра Парижа Анн Идальго. Последней так понравилось купаться в тонне дерьма, что она решила повторить заплыв.

Сена превратилась в огромную проблему: совсем скоро в Париже пройдет Олимпиада, и власти Франции намерены организовать несколько соревнований прямо в этой реке. Между тем Сена - одна из самых грязных рек Европы. Уровень вредных веществ и бактерий в ней в десятки раз превышает все мыслимые нормы. Когда спортсмены и общество стали возмущаться планами властей, администрация Макрона и мэрия Парижа объявили, что потратят миллионы евро на очистку реки. Но получилось не очень: грязи и дерьма в реке "всего-то" втрое больше нормы.