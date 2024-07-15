У Капитолия в Вашингтоне усилили меры безопасности

Американские правоохранители, отвечающие за охрану Капитолия в Вашингтоне, работают в напряженных условиях из-за постоянных угроз в адрес парламентариев. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты отметили, что стражи порядка сделали соответствующее заявление на фоне покушения на бывшего президента США Дональда Трампа.

"Полиция сообщила, что "уже действует в условиях повышенной угрозы" из-за нападок в адрес законодателей", - говорится в материале.

Кроме того, правоохранители рассказали о работе над всеобъемлющим планом по обеспечению безопасности конгрессменов. В частности, речь идет об их охране в ходе предстоящих съездов Республиканской и Демократической партий.

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