Нетаньяху решил направить делегацию на переговоры по Газе

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился 25 июля направить израильскую делегацию для продолжения переговоров по сделке по Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера.

"Нетаньяху отдал распоряжение отправить переговорную делегацию для дальнейших переговоров в ближайший четверг (25 июля)", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что премьер 21 июля провел "детальное обсуждение" проблематики освобождения удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников с членами израильской команды переговорщиков и представителями системы безопасности страны.

Нетаньяху 22 июля вылетит с визитом в США, где 23 июля он намерен встретиться с хозяином Белого дома Джо Байденом. Израильский премьер, как планируется, 24 июля выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания.

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