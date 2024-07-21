Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис

Президент США Джо Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Соответствующую публикацию он разместил в X (ранее Twitter), передает Day.Az.

По словам Байдена, он "решил не принимать предложение баллотироваться" на выборах. "Моим первым решением в качестве кандидата от партии на выборах 2020 года было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Это было лучшее решение из тех, что я принял. Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году", - написал американский лидер.

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