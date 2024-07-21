Трамп заявил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена

США серьезно пострадали из-за администрации президента Джо Байдена, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Байден не был достоин того, чтобы баллотироваться на пост президента <...>. Посмотрите, что он сделал с нашей страной <...>, мы сильно пострадали из-за его президентства", - написал политик в Truth Social.

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