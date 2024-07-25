Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

Секретная служба США рекомендовала кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу проводить предвыборные митинги только на крытых площадках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом газете Washington Post сообщили источники .

После состоявшегося 13 июля в Пенсильвании покушения на Трампа сотрудники Секретной службы рекомендовали политику и его предвыборному штабу по соображениям безопасности прекратить на открытом воздухе организацию крупных митингов и мероприятий с большим числом посетителей.

В связи с этим предвыборный штаб экс-президента ищет крытые площадки, в частности, баскетбольные стадионы, которые могли бы вместить несколько тысяч человек. Проведение мероприятий на открытом воздухе больше не планируется.

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