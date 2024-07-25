Владения Карла III за год принесли 1,1 млрд фунтов стерлингов

Британская королевская семья представила свой финансовый отчет. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение года доходы от коронных владений увеличились до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 120 миллиардов рублей), говорится в документе. Основным фактором роста стали шесть новых ветроэлектростанций, которые недавно вошли в состав собственности королевской семьи.

Британский монарх, согласно законодательству, получает от этих доходов свою долю в размере 12%. Остальное идет в казну государства. Таким образом, в будущем году фонд на обеспечение деятельности королевской семьи составит 132 миллиона фунтов, увеличившись на 45 миллионов фунтов по сравнению с предыдущим годом.

Часть этих средств будет направлена на ремонт Букингемского дворца. Кроме того, в следующем году королевская семья планирует приобрести два новых вертолета, заменив старый, который был куплен около 15 лет назад.

По данным 2022 года, активы и недвижимость короны оценивались в $34,3 миллиарда, включая такие знаковые объекты, как Букингемский и Кенсингтонский дворцы, а также земли и недвижимость в Лондоне и других регионах Великобритании.

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