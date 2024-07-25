Турция и РФ ведут переговоры о возобновлении патрулирования на севере Сирии

Военные ведомства Турции и России ведут переговоры о возобновлении спустя четыре года совместного патрулирования шоссе М-4 на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

"Вооруженные силы Турции прилагают необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия в регионе и продолжат делать это в будущем. В этом контексте мы изначально говорим о необходимости обеспечения безопасности трассы М-4. Переговоры с собеседниками по этому вопросу продолжаются", - отметили источники.

Ранее сирийская газета Al Watan сообщила, что Анкара и Москва якобы договорились о возобновлении работы трассы М-4, которая, проходя через провинцию Идлиб, соединяет Алеппо с Латакией, расположенной на западе страны.

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