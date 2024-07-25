Власти Армении ведут наступление на свободу слова

Четырнадцать случаев насилия над журналистами зафиксировано во втором квартале текущего года. В целом пострадали 23 журналиста и оператора. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Что касается случаев насилия, то в постреволюционные годы их число беспрецедентно", - отметил он.

Меликян отметил, что в первом квартале не было зафиксировано случаев насилия над журналистами и операторами. А 11 из 14 случаев имели место в ходе акций протеста движения "Тавуш во имя Родины".

Это касается и фактов давления на СМИ. По данным Меликяна, в начале года подобных случаев было 17, а во втором квартале - 26.

Эксперт добавил, что такое количество фактов давления на СМИ было отмечено только в 2018 году. Он считает, что есть все основания бить тревогу, поскольку имеют место как злоупотребления служебными полномочиями, так и дефицит профессионализма.

"Правительство должно быть обеспокоено такими показателями, ведь они могут серьезно отразиться на имидже страны", - сказал он.

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