https://news.day.az/world/1678014.html В Англии рухнул самолет - есть погибшие
В Англии рухнул самолет - есть погибшие
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Англии.
Как сообщила полиция графства Северный Йоркшир, пилот и его пассажир погибли, когда самолет врезался в землю в сельской местности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Двухместный легкомоторный самолет разбился, упав в поле. К сожалению, двое мужчин в возрасте 20-30 лет, находившиеся на его борту, пилот и пассажир, погибли", - говорится в сообщении полиции.
Причины инцидента, в результате которого больше никто не пострадал, выясняются.
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