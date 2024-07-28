В Англии рухнул самолет

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Англии.

Как сообщила полиция графства Северный Йоркшир, пилот и его пассажир погибли, когда самолет врезался в землю в сельской местности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Двухместный легкомоторный самолет разбился, упав в поле. К сожалению, двое мужчин в возрасте 20-30 лет, находившиеся на его борту, пилот и пассажир, погибли", - говорится в сообщении полиции.

Причины инцидента, в результате которого больше никто не пострадал, выясняются.

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