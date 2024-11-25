СОР29 достиг поставленных целей, дальше дело за миром

СОР29 завершился. 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку мы все ждали с большим интересом, готовились к ней. Была проведена огромная организационная работа, подключены правительство, частный сектор, все наше общество. И мы можем гордиться тем, как нам все удалось. Мы доказали, что Азербайджан способен проводить мероприятия глобального масштаба, что готов превращаться в мировую площадку. Несмотря на давление недоброжелателей, СОР29 состоялся и прошел на самом высоком уровне. Это стало результатом системного подхода и стратегического планирования.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

СОР29 прошел на самом высоком уровне, более 70 тысяч гостей из 196 стран прибыли на конференцию, среди них президенты, вице-президенты и премьер-министры 80 стран!

Для проведения столь масштабного мероприятия страна должна обладать смелостью и уверенностью в себе. Все было продумано до мелочей. Азербайджан сделал все, чтобы создать условия для обсуждений и принятия решений. Климатическая повестка сложна и на нынешнем этапе уже требует перехода от слов к практическим действиям. В Баку была проделана очень плодотворная и напряженная работа, и я уверен, что результаты вскорости дадут о себе знать. Не сомневаюсь, что конференция СОР29 будет вписана в историю борьбы за спасение планеты.

Азербайджан сделал все необходимое для беспрепятственной и эффективной работы COP29. И я абсолютно согласен с Президентом Ильхамом Алиевым - бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP, а "Бакинский прорыв" стал триумфом многостороннего подхода. Несмотря на широкомасштабную и организованную кампанию шантажа и клеветы, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату. Как написал в соцсетях глава государства, в рамках бакинского заседания COP был полностью введен в действие Фонд для возмещения потерь и ущерба. Мы также добились долгожданной полной реализации Статьи 6 об углеродном рынке. Самое важное, что на COP в Баку была достигнута эпохальная веха - Новая коллективная количественная цель (НККЦ), которая устанавливает новую глобальную цель по предоставлению 300 млрд долларов развивающимся странам к 2035 году.

В течение почти двух недель шли бурные обсуждения вокруг основного вопроса повестки - вопроса финансирования. Азербайджан продемонстрировал солидарность с народами и регионами, которые страдают от экологических проблем, усугубленных колониальным правлением, показал, что что не жалеет усилий для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами.

СОР29 достиг серьезных результатов. Было принято решение по климатическому финансированию. Согласно решению, поставлена цель к 2035 году под руководством развитых стран-Сторон Конвенции выделять финансирование в объеме не менее 300 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в их противодействии изменению климата. Двухнедельные обсуждения не прошли напрасно. Первоначальная цель достигнута, а какие шаги мировое сообщество будет предпринимать дальше, зависит уже не от нас. Азербайджан, не имея больших доходов, сам готов внести немалый финансовый вклад в поддержку климатической повестки. Конечно, найдутся те, кто обвинят нас в показухе. Но это неправда. Мы маленькая страна, зато у нас большая душа. Каждая страна, имеющая крупную экономику и ворочающая триллионными доходами, должна брать с Азербайджана пример.

Изменения климата это не естественный процесс и не "кара небесная", это то, что люди сделали сами, это результат нашей деятельности. И сами же люди должны остановить этот процесс, потому что у нас нет второй планеты, куда человечество могло бы переселиться. Земля это живой организм, и в этом в наше время вряд ли кто-то сомневается.

Все теперь зависит от тех стран, которые считают себя главными распорядителями планеты. Не важно, кто и как рассматривает устройство мира, главное, что если придет беда, она постигнет всех, независимо от того, богатая страна или бедная. Те, кто выступил против повышения количественных целей в финансировании адаптации к изменениям климата малых островных и развивающихся государств, думают, что смогут спрятаться за своими границами и переждать стихию. Но это невозможно. Мы видим, что в последние годы разрушительные тайфуны и катастрофические наводнения перестали быть проблемой только каких-то далеких стран и островов. Потрясшие всех нас события в Испании тому пример - более 200 жертв! А три года назад 230 человек погибли при наводнении в ведущей стране Евросоюза - Германии. Эти бедствия показали миру, что климатические изменения не выбирают страны по степени развитости, расовой и религиозной принадлежности. Это общая беда, и бороться с ней нужно общими усилиями.

Мы сегодня призываем мировое сообщество к единству в предотвращении наступающей катастрофы. Мы призываем к миру и сотрудничеству, инициируем глобальные логистические маршруты, предоставляем площадку для проведения мероприятий мирового значения.

Хотелось бы, чтобы мировое сообщество правильно оценило нашу искренность. Но заставить кого-то быть объективными невозможно. Конечно же, будет звучать критика, найдутся злопыхатели и завистники, желающие приуменьшить значимость СОР29 и принятых в Баку решений. Все это не будет иметь никакого значения. Наш корабль будет идти вперед и хорошо держаться на плаву в мировом океане. Потому что у руля такой лидер, как Ильхам Алиев. Я много общаюсь с людьми, и как депутат парламента, и как глава Общества Красного Полумесяца, и слышу от граждан только пожелания долгих лет главе государства. Потому что народ чувствует себя спокойным и защищенным, зная, что Президент Ильхам Алиев решит все проблемы и выведет страну из любой ситуации. Так же люди почувствовали себя под защитой, когда в 1993 году к власти в Азербайджане вернулся общенациональный лидер Гейдар Алиев.

СОР29 позволил нам еще раз показать всему мировому сообществу, что представляет собой Азербайджан и на что он способен. Одно дело, знакомиться со страной по Интернету, другое - увидеть все своими глазами. Все прошло прекрасно. И, если обратили внимание, даже погода была на нашей стороне.

Большинство гостей отметили высокий и даже высочайший уровень организации конференции. Это не мои слова, а слова участников, с которыми мне довелось общаться. Во время разговора с генеральным секретарем Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца господином Джаганом Чапагайном, принимавшим участие в СОР29, он высказал восхищение организацией конференции. И особенно был в восторге от слаженной и четкой работы наших волонтеров.

Я не перестаю восхищаться нашим обществом. Все мы помним, какой высокий уровень солидарности, какую гражданскую позицию продемонстрировало наше общество во время 44-дневной войны. С таким же общим подъемом была встречена новость о проведении в Баку конференции ООН СОР29. Уверен, что в успехе СОР29 как международного мероприятия сыграла роль и благоприятная атмосфера, царящая в азербайджанском обществе. Многие из участников впервые приехали в нашу страну и до этого ничего не знали о ней. Покидали они нас уже друзьями Азербайджана. Мне известно, что многие собираются приехать сюда снова в качестве туристов, привезти сюда свои семьи, так как подобной доброжелательной атмосферы им еще не приходилось встречать нигде. Это не мои, а их слова. Редко бывает, чтобы, находясь в чужой стране, да еще впервые, человек мог почувствовать себя как дома.

Наш народ с пониманием и энтузиазмом отнесся к проведению в стране такого мероприятия. И я горд за всех нас.

Лейла Таривердиева