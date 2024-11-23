На COP29 достигнута полная операционализация Статьи 6 Парижского соглашения

Сегодня председательство COP29 объявило об окончании десятилетнего ожидания завершения переговоров по рынкам углерода в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на председательство COP29.

"Это было одним из главных приоритетов председательства в этом году, и оно подтолкнуло стороны к этому знаменательному достижению посредством интенсивных двухдорожечных технических и политических переговоров. Эта стратегия прорвала многолетний тупик и завершает последний нерешенный пункт Парижского соглашения",- говорится в сообщении.

Как отмечается, Статья 6 обеспечивает надежные и прозрачные рынки углерода для стран, которые сотрудничают для достижения своих климатических целей.

Ожидается, что это трансграничное сотрудничество позволит сократить расходы на реализацию национальных климатических планов (NDC) стран на сумму до 250 млрд долларов в год.

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