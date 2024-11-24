На COP29 принято решение по климатическому финансированию на $300 млрд

На COP29 было принято решение по климатическому финансированию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании конференции.

Таким образом, постановлено установить цель, под руководством развитых стран-Сторон Конвенции, в размере не менее 300 миллиардов долларов США ежегодно к 2035 году, для поддержки развивающихся стран-Сторон в их действиях по противодействию изменению климата.

В документе говорится, что к этому финансированию будут привлечены различные источники, включая государственные и частные, двусторонние и многосторонние, а также альтернативные источники финансирования.