https://news.day.az/society/1710250.html Все ли школы Азербайджана вернулись к занятиям после каникул? В общеобразовательных школах Азербайджана возобновились занятия после осеннего перерыва. Как сообщает Day.Az, ученики школ с шестидневным учебным графиком вернулись к занятиям 23 ноября, а в учебных заведениях с пятидневной неделей уроки начались 25 ноября.
Все ли школы Азербайджана вернулись к занятиям после каникул?
В общеобразовательных школах Азербайджана возобновились занятия после осеннего перерыва.
Как сообщает Day.Az, ученики школ с шестидневным учебным графиком вернулись к занятиям 23 ноября, а в учебных заведениях с пятидневной неделей уроки начались 25 ноября.
Напомним, что по решению Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений в период проведения климатической конференции COP29, осенние каникулы в школах продлились с 12 по 22 ноября.
С учетом выходных и праздничных дней учащиеся отдыхали с 8 ноября, а длительность их каникул составила 17 дней, завершившись 25 ноября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре