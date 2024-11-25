Все ли школы Азербайджана вернулись к занятиям после каникул?

В общеобразовательных школах Азербайджана возобновились занятия после осеннего перерыва.

Как сообщает Day.Az, ученики школ с шестидневным учебным графиком вернулись к занятиям 23 ноября, а в учебных заведениях с пятидневной неделей уроки начались 25 ноября.

Напомним, что по решению Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений в период проведения климатической конференции COP29, осенние каникулы в школах продлились с 12 по 22 ноября.

С учетом выходных и праздничных дней учащиеся отдыхали с 8 ноября, а длительность их каникул составила 17 дней, завершившись 25 ноября.