Будут ли созданы новые стоянки для такси в Баку?

Автобусные и велосипедные полосы создают проблемы для таксистов в Баку

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на Xezerxeber.az, введение автобусных и велосипедных полос в столице улучшило условия для граждан, однако привело к ряду трудностей для водителей такси.

Создание этих специализированных полос привнесло удобства для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, но также повлияло на работу таксистов. В частности, высадка и посадка пассажиров в некоторых районах города теперь приводит к штрафам для водителей, поскольку они часто вынуждены останавливаться в местах, где это запрещено.

Один из таксистов, Али Валиев, который работает в легальном такси с 2020 года, рассказал, что в этом месяце он был оштрафован на 300 манатов. Причиной стал дефицит стоянок для такси в ключевых местах города.

Согласно Агентству наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в Баку сегодня насчитывается более 130 стоянок для такси, однако многие из них расположены не в самых удобных местах и даже препятствуют нормальному движению. В ответ на это в городе разрабатывается комплексная стратегия для улучшения ситуации: предполагается ликвидация стоянок, создающих помехи движению, и открытие новых точек для посадки пассажиров вблизи университетов, торговых центров и на альтернативных дорогах рядом с автобусными полосами.