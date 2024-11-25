Как изменилось количество импортируемых в Азербайджан автомобилей?

В этом году количество автомобилей, импортированных в страну, несколько сократилось.



Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, так, в первые 10 месяцев этого года в Азербайджан было импортировано около 75 тысяч автомобилей. По сравнению с январем-октябрем 2023 года количество импортированных автомобилей снизилось на 8% или на 6483 единицы, при этом их стоимость увеличилась на 8% или на 110,4 миллиона долларов.



По сообщению, эксперта в автомобильной сфере Эльданиз Джафарова существует несколько причин снижения импорта при росте стоимости привезенных автомобилей. Основная причина заключается в импорте относительно новых автомобилей, а также в ограничениях на импорт автомобилей с более старым годом выпуска.

В январе-октябре этого года количество импортированных автомобилей с электро двигателем увеличилось на 167 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2592 единицы.



Представляем вашему вниманию видеоматериал, подготовленный Xezerxeber.az: