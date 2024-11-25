https://news.day.az/world/1710253.html Авиакатастрофа в Литве - ВИДЕО Грузовой самолет потерпел крушение неподалеку от Вильнюсского международного аэропорта. Как сообщает Day.Az, в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс сообщил, что самолет упал на жилой дом. "Самолет компании DHL упал на двухэтажное здание.
Авиакатастрофа в Литве - ВИДЕО
Грузовой самолет потерпел крушение неподалеку от Вильнюсского международного аэропорта.
Как сообщает Day.Az, в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс сообщил, что самолет упал на жилой дом.
"Самолет компании DHL упал на двухэтажное здание. По предварительным данным, на борту находились два пилота и два сотрудника компании", - сообщил он.
Известно, что одного из пилотов удалось спасти. Информация о судьбе остальных пока отсутствует.
На месте происшествия работают пожарные службы. Пока не установлено, находились ли в доме люди.
Самолет направлялся в Вильнюс из немецкого города Лейпциг.
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