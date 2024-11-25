Авиакатастрофа в Литве

Грузовой самолет потерпел крушение неподалеку от Вильнюсского международного аэропорта.

Как сообщает Day.Az, в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс сообщил, что самолет упал на жилой дом.

"Самолет компании DHL упал на двухэтажное здание. По предварительным данным, на борту находились два пилота и два сотрудника компании", - сообщил он.

Известно, что одного из пилотов удалось спасти. Информация о судьбе остальных пока отсутствует.

На месте происшествия работают пожарные службы. Пока не установлено, находились ли в доме люди.

Самолет направлялся в Вильнюс из немецкого города Лейпциг.