https://news.day.az/society/1710263.html В Баку больше не действуют некоторые спецполосы С сегодняшнего дня прекращают действовать полосы, не включенные в систему специальных полос для общественного транспорта, созданные для организации перевозок во время COP29. Как сообщает Day.Az, начались работы по удалению полос с соответствующими знаками. Недавно сообщалось, что на полосах COP29 в Баку демонтируются дорожные знаки.
В Баку больше не действуют некоторые спецполосы
С сегодняшнего дня прекращают действовать полосы, не включенные в систему специальных полос для общественного транспорта, созданные для организации перевозок во время COP29.
Как сообщает Day.Az, начались работы по удалению полос с соответствующими знаками.
Недавно сообщалось, что на полосах COP29 в Баку демонтируются дорожные знаки.
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