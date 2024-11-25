В Баку больше не действуют некоторые спецполосы

С сегодняшнего дня прекращают действовать полосы, не включенные в систему специальных полос для общественного транспорта, созданные для организации перевозок во время COP29.

Как сообщает Day.Az, начались работы по удалению полос с соответствующими знаками.

Недавно сообщалось, что на полосах COP29 в Баку демонтируются дорожные знаки.