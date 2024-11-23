На улицах Баку ликвидируют полосы COP29
На полосах COP29 демонтируются дорожные знаки.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Азербайджанское агентство наземного транспорта.
В целом, за время мероприятия было перевезено более 600 тысяч пассажиров.
Отмечалось, что полосы, специально созданные для транспортных операций в рамках COP29, перестанут действовать после завершения мероприятия.
С этой целью Азербайджанское агентство наземного транспорта приступило к демонтажу дорожных знаков 5.9 ("Полосы для автобусов") и удалению разметки.
Сообщается, что полосы, на которых были сняты знаки, будут считаться утратившими силу.
Работы по снятию соответствующих знаков будут завершены до 25 ноября.
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